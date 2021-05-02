Трагедия 2 мая: силовики взяли под охрану центр Одессы, чтобы не допустить провокаций

Фото: правоохранители опасаются провокаций во время дня памяти жертв трагедии 2 мая в Одессе (mvs.gov.ua)

Правоохранители взяли под охрану центр Одессы. Такие меры проводятся с целью не допустить провокаций во время мероприятий по случаю чествования памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что силовики усилили охрану на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. В этих участках установлены так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта. "Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", - пояснили в МВД. Фото: в Одессе усилили охрану центральных площадей (mvs.gov.ua)