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Трагедия 2 мая: силовики взяли под охрану центр Одессы, чтобы не допустить провокаций

Новина українською → Одесса, Воскресенье 02 мая 2021 12:35
Трагедия 2 мая: силовики взяли под охрану центр Одессы, чтобы не допустить провокаций Фото: правоохранители опасаются провокаций во время дня памяти жертв трагедии 2 мая в Одессе (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители взяли под охрану центр Одессы. Такие меры проводятся с целью не допустить провокаций во время мероприятий по случаю чествования памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что силовики усилили охрану на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. В этих участках установлены так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

"Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", - пояснили в МВД.

Фото: в Одессе усилили охрану центральных площадей (mvs.gov.ua)

Ранее в Министерстве сообщали, что в Одессе будут усилена охрана безопасности на улицах в связи с годовщиной трагедии 2 мая.

Отметим, в Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек.

Напомним, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

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