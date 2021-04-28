Посилять заходи безпеки: поліція готується до річниці трагедії 2 травня в Одесі
Одеські правоохоронці готуються до заходів, які пройдуть у місті 2 травня до 7-ї річниці трагедії в Будинку профспілок. Вже з 30 квітня в Одеській області будуть запровадженні посилені заходи безпеки.
Про це 28 квітня, під час селекторної наради, заявили голова Нацполіції Ігор Клименко та перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС України.
"2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій, які мали місце у 2014 році. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні - агресору", - наголосив Яровий.
Планується, що під час вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок, до забезпечення публічної безпеки буде залучено 1300 поліцейський та 1200 нацгвардійців.
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що цьогоріч річниця подій в Одесі співпадає з Великоднем. Залучатимуться додаткові сили не тільки для забезпечення безпеки у культових спорудах, але й якщо анонсуються якісь масові заходи.
"З початку тижня поліція разом з НГУ розпочали оперативно-профілактичні відпрацювання. І вже з 30 квітня ГУНП в Одеській області будуть запровадженні посилені заходи безпеки. Для цього сплановані додаткові направлення сил з інших регіонів України", - сказав Клименко.
Нагадаємо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Російською Федерацією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації сходу та півдня України через створення так званих "народних республік".