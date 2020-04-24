Трагедія 2 травня в Одесі: поліція погрожує відповідальністю за мітинги

Порушників карантину в Україні в разі проведення масових акцій під час річниці трагедії 2 травня в Одесі будуть притягувати до відповідальності. Про це заявив начальник поліції Одеській області Олег Бех, передає прес-служба обласної поліції.

За його словами, поліція продовжить забезпечувати заходи щодо недопущення порушень карантину і будь-яких провокацій.

"Крім цього, нас чекає День солідарності трудящих 1 травня та шоста річниця трагічних подій, що сталися в Одесі 2 травня 2014. Підкреслюю, що поліцейські не допустять порушень карантину і дестабілізації обстановки в області. Це стосується як першотравневих пікніків у парках, скверах, прибережній зоні, так і зібрань з приводу вшанування пам'яті загиблих другого травня чотирнадцятого року", - додав Бех.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна рада не підтримала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування "справи 2 травня" в Одесі. Головою ТСК пропонували призначити нардепа від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Миколу Скорика.