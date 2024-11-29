ua en ru
Пт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Toyota обновила классический суперкар: опубликованные фото и характеристики

Пятница 29 ноября 2024 13:59
UA EN RU
Toyota обновила классический суперкар: опубликованные фото и характеристики Фото: Toyota обновила классический суперкар (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota показала обновленный суперкар Supra. Набор улучшений будет доступен только для машин с 3,0-литровым двигателем и в его состав войдут доработки подвески, тормозов, мехатроники и аэродинамики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Анонсированное Toyota обновление "Супры" с 3,0-литровой "шестеркой" и выпуск лимитированной версии A90 Final Edition плавно подводят нас к концу жизненного цикла нынешнего спорткара. Поэтому интересен набор заготовленных улучшений. Для GR Supra Lightweight Evo это перекалиброванные электронноуправляемые амортизаторы, утолщенный передний стабилизатор и сайлентблоки – все то, что положительно скажется на управляемости.

Toyota обновила классический суперкар: опубликованные фото и характеристики

У купе также изменится алгоритм работы рулевого управления и углы развала колес. Кроме того, будет изменена программа управления активного дифференциала, а на передней оси установят тормозные диски Brembo увеличенного диаметра. Наконец, авто обещаны новые черные матовые колеса, задний спойлер из углепластика, аэродинамические накладки на передние арки и комбинированная обивка кресла водителя кожей и алькантарой.

У лимитированной GR Supra A90 Final Edition за счет оптимизации впуска и перехода на катализатор с низким противодавлением также увеличится отдача: вместо 387 лошадиных сил и 500 Нм будет 435 сил и 570 Нм.

Toyota обновила классический суперкар: опубликованные фото и характеристики

Фишками спецверсии также станут выпускная система Akrapovič, тормоз Brembo с перфорированными дисками, стальные тормозные шланги и регулируемые амортизаторы KW от GR Supra GT4.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
NEWS
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться