Toyota оновила класичний суперкар: опубліковані фото та характеристики

Компанія Toyota показала оновлений суперкар Supra. Набір покращень буде доступний тільки для машин з 3,0-літровим двигуном і до його складу увійдуть доопрацювання підвіски, гальм, мехатроніки та аеродинаміки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Анонсоване Toyota оновлення "Супри" з 3,0-літровою "шісткою" та випуск лімітованої версії A90 Final Edition плавно підводять нас до кінця життєвого циклу нинішнього спорткара. Тому цікавим є набір заготованих поліпшень. Для GR Supra Lightweight Evo це перекалібровані електроннокеровані амортизатори, потовщений передній стабілізатор та сайлентблоки – все те, що позитивно позначиться на керованості.

У купе також зміниться алгоритм роботи рульового управління і кути розвалу коліс. Крім того, буде змінено програму керування активного диференціала, а на передній осі встановлять гальмівні диски Brembo збільшеного діаметра. Нарешті, авто обіцяні нові матові чорні колеса, задній спойлер з вуглепластику, аеродинамічні накладки на передні арки та комбінована оббивка крісла водія шкірою та алькантарою.

У лімітованої GR Supra A90 Final Edition за рахунок оптимізації впуску і переходу на каталізатор з низьким протитиском також збільшиться віддача: замість 387 кінських сил і 500 Нм буде 435 сил і 570 Нм.

Фішками спецверсії також стануть випускна система Akrapovič, гальма Brembo з перфорованими дисками, сталеві гальмівні шланги та регульовані амортизатори KW від GR Supra GT4.