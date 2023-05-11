Товары ЕС минимум на 1 млрд долларов попали в РФ во время транзита, - FT

Товары были отправлены в 2022 году из стран Балтии после полномасштабного вторжения России в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией выросла "до беспрецедентного уровня".

В ЕС считают, что эти товары, которые могут быть использованы в военных или разведывательных службах и подлежат экспортному контролю, могли ввозиться в РФ напрямую из ЕС под предлогом того, что они находились только транзитом.

Западные чиновники полагают, что такая теневая торговля позволяет стране-агрессору поддерживать экономику во время широкомасштабной войны против Украины и на фоне введенных санкций.

Об исчезновении около половины товаров ЕС по дороге в указанные страны свидетельствуют публичные данные, проанализированные журналистами издания.

В записях были найдены определенные несоответствия, что показывает, что РФ обошла широкие ограничения благодаря посредникам, агентам или поставщикам, которые указывали в таможенных декларациях ЕС неправдивые пункты назначения.

Такая техника помогла Кремлю сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, среди которых компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

Ситуация подчеркивает сложность усилий стран Запада, направленных на то, чтобы закрыть РФ доступ к определенным категориям товаров, находящихся под ограничениями. Подобная теневая торговля, по мнению FT, потенциально является значительном "экономическим костылем" для Москвы.

В публикации также говорится, что настоящая цифра вероятного потока теневого импорта в РФ значительно выше, так как 1 млрд долларов касается лишь выборки ограниченных товаров, которую журналисты сопоставили с данными о международных торговых потоках. Так, "дыра" в торговле, если к примеру рассматривать разрыв между статистическими данными ЕС и Казахстана, составляет 2,9 млрд долларов.