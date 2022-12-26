"Тоттенхэм" открыл английский Boxing Day спасенной ничьей против "Брентфорда"

Лондонский "Тоттенхэм" потерял важные очки в борьбе за зону Лиги чемпионов в первом после паузы матче английской Премьер-лиги. Соперником "шпор" был середняк "Брентфорд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Англия, Премьер-лига, 17-й тур

"Брентфорд" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Янельт, 15, Тони, 54 – Кейн, 65, Хейбьерг, 71

"Пчелы" немного неожиданно открыли счет на 15-й минуте. Это Иенсен пробил с лета после навеса Мбемо с левого фланга, а Форстер коленом неловко отбил мяч перед собой. На добивании оказался Янельт и направил мяч в незащищенную сторону ворот.

А на старте второй половины хозяева шокировали "шпор" вторым забитым мячом. Отсчет неудачи начал Даер, в простой ситуации "привез" угловой. Мбэм подал стандарт на Норгорда, который отбросил под удар Тони – скандальный нападающий вложил сферу в сетку.

Тем не менее, "Тоттенхэм" сумел прийти в себя довольно быстро и вскоре провел ударные 6 минут. Лангле с левого края забросил мяч в штрафную "Брентфорда", где Кейн выиграл второй этаж и головой пробил прямо в дальний угол. А впоследствии Хейбьерг в два касания замкнул прострел Кулусевски.

После четырех голов на двоих на поле начались качели. Догерти и Мбэмо пытались "нарисовать" пенальти – безрезультатно. Кейн еще одним ударом головой потряс перекладину, а Тони с нескольких метров умудрился пробить выше ворот.

В конце концов матч завершился вничью. "Тоттенхэм" остался на 4-й строчке в чемпионате (30 очков), опережая на четыре пункта "Манчестер Юнайтед". Правда, теперь у манкунианцев два поединка в запасе.