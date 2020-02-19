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Тоттенхем - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     19.02.2020 - 14:16
Тоттенхем - РБ Лейпциг: прогноз букмекерів
Фото: тренування "РБ Лейпциг" перед грою з "Тоттенхемом" (twitter.com/DieRotenBullen)

Фахівці вважають фаворитом торішнього фіналіста розіграшу

"Тоттенхем Хотспур" прийме дебютанта плей-офф стадії Ліги Чемпіонів УЄФА німецький "РБ Лейпциг". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

19 лютого 22:00
Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На успіх "Тоттенхема" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,33. Перемога німецького клубу оцінюється в 3,10. Нічийний результат зустрічі - 3,50.

Раніше між цими командами не було зафіксовано жодної очної зустрічі.

На стадії групового етапу поточного розіграшу турніру "РБ Лейпциг" посів перше місце в одному квартеті з французьким "Ліоном", а "Тоттенхем" поступився в своїй групі першу сходинку "Баварії".

Напередодні чинний переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" в першій грі 1/8 фіналу мінімально поступився мадридському "Атлетіко". Команда Юргена Клоппа не зуміла завдати жодного удару в площину воріт іспанського клубу.

Нагадаємо, у фінальному матчі турніру 2019 року "мерсисайдська" команда обіграла "Тоттенхем" з рахунком 2:0.

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