Тоттенхем - РБ Лейпциг: анонс матчу

Фото: "Тоттенхем" - "РБ Лейпциг" (tottenhamhotspur.com)

Готуємося до першої гри команд в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" прийме "Лейпциг" у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери фаворитом матчу вважають англійський клуб. "Шпроти" є фіналістами минулорічного розіграшу турніру.

19 лютого 22:00

Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

"Тоттенхем" вийшов з другого місця в групі, поступившись першим "Баварії", не зазнавши проблем з "Олімпіакосом" і "Црвеною Зіркою". По ходу групового етапу біля керма лондонської команди відбулися зміни. Жозе Моурінью змінив Маурісіо Почеттіно, який минулої кампанії довів "шпор" до фіналу Ліги чемпіонів.

Дебютант плей-офф стадії Ліги Чемпіонів німецький "РБ Лейпциг" впевнено зайняв перше місце в групі "Ліоном", "Бенфікою" і "Зенітом". Вивів команду в основну сітку турніру молодий наставник Юліан Нагельсманн.

"Тоттенхем" знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, яка, за умови дискваліфікації "Манчестер Сіті" в єврокубках, дасть право команді Моуріньо стартувати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів. "Лейпциг" посідає друге місце в німецькій Бундеслізі з відставанням лише в один бал від лідера "Баварії".

У обох команд є кадрові втрати. "Шпроти" не зможуть розраховувати на Гаррі Кейна, Сон Хин Міна і Мусу Сіссоко. Також майбутній поєдинок пропустить Хуан Фойт і під питанням участь Ерік Ламела. В лазареті у "биків": Тайлер Адамс, Кевін Кампль, Ібраїма Канот і Віллі Орбан. А ось Дайот Упамекано пропустить двобій через перебір жовтих карток.

Це перша зустріч команд в турнірах УЄФА. Раніше один з одним вони не грали ані в товариських, ані в офіційних матчах.

Напередодні чинний переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" в першому матчі 1/8 фіналу мінімально поступився мадридському "Атлетіко".