"Тоттенхем" програв "РБ Лейпциг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенхем Хотспур" мінімально поступився "РБ Лейпциг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" в Лондоні завершилася з рахунком 0:1.

Автором єдиного гола зустрічі став нападник німецької команди Тімо Вернер, який успішно реалізував пенальті на 58 хвилині.

У "шпор" була можливість відігратися, але голкіпер перевів щільний удар Ло Чельсо зі штрафного в штангу.

Гра у відповідь між командами відбудеться 10 березня на стадіоні "Ред Булл-Арена" в Лейпцигу.

У паралельному поєдинку "Аталанта" здобула розгромну перемогу над "Валенсією" - 4:1.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є "Ліверпуль". У торішньому фінальному двобої мерсисайдського клуб обіграв "Тоттенхем Хотспур" з рахунком 2:0.

Напередодні "Ліверпуль" в першій грі 1/8 фіналу нинішнього розіграшу турніру мінімально поступився мадридському "Атлетіко". Команда Юргена Клоппа не зуміла завдати жодного удару в площину воріт іспанського клубу.