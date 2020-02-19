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Тоттенхем - РБ Лейпциг: де дивитися матч

Новини » Спорт     19.02.2020 - 17:18
Тоттенхем - РБ Лейпциг: де дивитися матч
Фото: тренування "Тоттенхема" перед матчем з "РБ Лейпциг" (tottenhamhotspur.com)

Де і коли почнеться перша гра 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англійський "Тоттенхем" зіграє проти німецького "РБ Лейпциг" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери фаворитом матчу вважають підопічних Жозе Моурінью.

19 лютого 22:00
Лондон, стадіон "Тоттенхем Хотспур"

Минулорічний фіналіст і нинішній дебютант турніру зійдуться в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотсупр" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У прямому ефірі дивитися трансляцію гри можна на телеканалі "Футбол 1". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В рамках групового етапу турніру "Тоттенхем" посів друге місце в групі, "РБ Лейпциг" виграв квартет.

Раніше між цими командами не було зафіксовано жодної очної зустрічі.

Напередодні чинний переможець Ліги чемпіонів "Ліверпуль" в першій грі 1/8 фіналу мінімально поступився мадридському "Атлетіко". Команда Юргена Клоппа не зуміла завдати жодного удару в площину воріт іспанського клубу.

Нагадаємо, у фінальному матчі турніру 2019 року "мерсисайдська" команда обіграла "Тоттенхем" з рахунком 2:0.

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