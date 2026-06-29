На ВОТ Крыма начались массовые увольнения из-за нехватки топлива

Журналисты проследили и проанализировали соответствующие комментарии под публикациями гаулейтера полуострова Сергея Аксенова. Причем ставленнику Кремля жалуются даже сами работодатели.

В сообщениях и видеообращениях массовые жалобы о том, что работодатели задерживают зарплаты и предлагают написать заявления об увольнении по собственному желанию. В свою очередь местные предприниматели сообщают о вынужденном простом и отсутствии денег на погашение обязательств перед работниками и налоговой.

"Водителям компании СК "ГРАД" задерживают выплату заработной платы за май, июнь. Что теперь делать людям, которые вынуждены уйти в отпуск за свой счет и два месяца не получают полагающихся выплат", - сетует жительница Симферополя.

Ее землячка поинтересовалась у Аксенова, "как быть с налогами: мужчина занимался перевозками, сейчас машина стоит, заработка нет".

Жительница Керчи рассказала, что ее и других сотрудников попросили написать заявления об увольнении.

"Как людям выживать в современных реалиях? Предприниматели закрываются", - спросила она.

Подобные сообщения оставили жители этих и других городов, в частности, Ялты и Евпатории. Они пишут о сокращении, резком падении доходов, закрытии предприятий и невозможности платить ипотеку и кредиты.