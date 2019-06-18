В Торонто сталась стрілянина під час 2-мільйонного параду, є потерпілі

Фото: стрілянина в Торонто (https://twitter.com/masslivenews)

Серед учасників параду був прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо

В Торонто (Канада) під час двохмільйонного параду на честь чемпіона Національної баскетбольної асоціації (НБА Торонто) - командs Raptors - сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У результаті перестрілки дві людини отримали поранення і багато учасників параду розбіглися у пошуках безпечного укриття. Відзначається, що участь у параді брав також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Поліція Торонто заявила, що два учасника стрільби були затримані. Також було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї. Розслідування інциденту триває.

Після операції із затримання винуватців стрільби парад в Торонто продовжився. Поліція згодом заявила, що життю потерпілих нічого не загрожує.

Нагадаємо, в американському штаті Пенсильванія 17 червня під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні. Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб. У результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.