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Байден про серію торнадо: один з найбільших спалахів в американській історії

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США, Неділя 12 грудня 2021 00:54
Байден про серію торнадо: один з найбільших спалахів в американській історії Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден назвав спалах торнадо, що обрушився на країну в п'ятницю і суботу, одним з найбільших в історії. Він затвердив федеральне оголошення надзвичайної ситуації в Кентуккі, найбільш постраждалому від торнадо штаті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ймовірно, це буде один з найбільших спалахів торнадо в нашій історії", - заявив президент США.

Також Джо Байден додав, що "це трагедія, і ми досі не знаємо, скільки життів втрачено або повний розмір збитку".

Окремі штати США серйозно постраждали в результаті декількох торнадо. Кількість жертв продовжує стрімко зростати. Щонайменше 70 людей загинули в штаті Кентуккі внаслідок руйнівної негоди. За словами губернатора штату Енді Бешира - кількість жертв до кінця дня може зрости до сотні.

Раніше ми писали, що у Кентуккі через негоду загинули понад 50 людей.

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