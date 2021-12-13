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Губернатор заявив, що від торнадо в Кентуккі загинули понад 100 осіб

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Кентуккі, Понеділок 13 грудня 2021 02:36
Губернатор заявив, що від торнадо в Кентуккі загинули понад 100 осіб Фото: у Кентуккі через негоду загинули близько 100 людей (Фото twitter.com/bclemms)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор Кентуккі Енді Бешир розповів про наслідки урагану. Він став найбільш руйнівним в історії США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS.

Бешир розповів, що унаслідок лиха виявилися зруйновані цілі міста: "рідне місто мого батька було знищено наполовину. Мені важко це описати".

"Це катастрофа, яку ніхто з нас ніколи не бачив. Наскільки мені відомо, ми втратили понад 80 осіб, але кількість загиблих перевалить за сотню", - сказав губернатор.

Повідомлялося, що в місті Мейфілд обвалився дах свічкового заводу, де перебували понад 100 осіб. Губернатор повідомив, що рятувальники не знаходили тих, хто вижив під уламками вже кілька днів.

Президент США Джо Байден назвав торнадо, що звалилося на країну найбільшими в історії країни, додавши, що схвалить введення режиму надзвичайної ситуації, якщо будуть відповідні запити від губернаторів.

Крім штату Кентуккі стихійне лихо накрило Іллінойс, Міссурі, Арканзас і Теннессі. За попередніми даними, в Кентуккі через ураган загинули понад 70 осіб, не виключено, що кількість жертв може зрости до 100.

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