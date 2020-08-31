ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Індії через повені загинули 17 людей

Штат Одіші, Понеділок 31 серпня 2020 11:38
В Індії через повені загинули 17 людей
Фото: повені в Індії (twitter.com.TOIBhubaneswar)
Автор: Андрій Козловський

В Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей. Також негода пошкодила 10 382 будинки.

Про це повідомляє The Times Of India.

За даними уряду Одіші, в цілому понад 1 млн 430 тисяч людей постраждали від повеней у 3 256 селах 20 районів. Влада перевела близько 2 тисяч осіб з районів міста Самбалпура у центри допомоги під час повені. Їм надаються продукти харчування і предмети першої необхідності.

Водночас кілька районів в окрузі Баудх були затоплені після того, як 46 шлюзових воріт греблі Хіракуд відкрилися і випустили воду в річку Маханаді, після проливних дощів.

Нагадаємо, у Південній Кореї у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України повінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся