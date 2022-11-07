Коснется тысяч сотрудников. В Facebook анонсировали масштабные увольнения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Увольнения могут быть связаны с сокращением доходов и резким увеличением расходов компании. Ранее сообщалось, что Facebook был вынужден сократить свои траты на 67 миллиардов долларов. Только за последний год компания потеряла в цене около полтриллиона долларов.

На снижение прибыли влияют замедление глобального экономического роста, конкуренция с TikTok, изменения политики конфиденциальности Apple и пр.

"В 2023 году мы собираемся сосредоточить наши инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей. Это означает, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся", - сказал Цукерберг во время последнего телефонного разговора с сотрудниками.