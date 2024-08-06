Торговать на криптобирже и не думать об интернете: lifecell и WhiteBIT разработали новый продукт

Уже четверть украинцев владеют криптовалютой, а цифровые активы входят в тройку самых популярных инвестиций после недвижимости и банковских депозитов. Об этом свидетельствует опрос жителей крупных городов, криптовалютная биржа WhiteBIT провела совместно с исследовательской компанией Gradus Research.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу WhiteBIT.

Чтобы обеспечить украинцам стабильный доступ к финансам, дать возможность покупать, продавать и хранить криптовалюты независимо от количества гигабайтов на счету, WhiteBIT и мобильный оператор lifecell предлагают пользователям ряд преимуществ.

Торговля без ограничений по интернет-трафику

Абоненты lifecell могут использовать криптобиржу WhiteBIT — на сайте или в приложении — без оплаты за интернет-трафик. Это означает, что любой человек, подключенный к тарифному плану lifecell, может покупать и продавать криптовалюты на WhiteBIT без дополнительных затрат на мобильный интернет. Предложение действует на территории Украины при оплаченном пакете услуг по тарифу.

Почему это важно? Таким образом, клиенты получают постоянный доступ к криптобирже и могут оперативно реагировать на рыночные изменения. При этом можно не беспокоиться о расходах на интернет и застраховаться от сюрприза в виде исчерпанных гигабайтов. Бесперебойная связь особенно важна в условиях постоянных колебаний курса на криптовалютном рынке, где каждая секунда может иметь значение.

Операции через USSD-запросы

А если мобильный интернет не ловит? Абоненты lifecell могут проводить операции на WhiteBIT даже при отсутствии интернета. Доступ к криптобирже возможен через USSD-запросы.

Набрав на телефоне комбинацию *142#, можно проверить баланс на WhiteBIT, узнать курсы топовых активов, совершить обмен и многое другое. Это позволяет оставаться активным участником рынка криптовалют даже в местах со слабым сигналом или когда мобильного интернета нет вообще.

Партнерство ради удобства и оперативности

Решения от lifecell и WhiteBIT демонстрируют, как благодаря сотрудничеству и технологиям популярная ныне криптоторговля становится более удобной и доступной.

По итогам 2023 года украинцы заработали на инвестициях в криптовалюту 850 млн долларов и заняли 12 место в мировом рейтинге, опередив такие страны, как Бразилия, Япония и Канада. Общая прибыль от криптовалютных инвестиций в мире в 2023 году составила 37,6 млрд долларов.

Поэтому у Украины есть потенциал развиваться в этом направлении. В то время как абоненты lifecell имеют возможность пользоваться криптобиржей WhiteBIT без оплаты за интернет-трафик и проводить операции через USSD-запросы. Инициатива особенно актуальна при отключении электричества и перебоев с интернетом.