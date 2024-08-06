Торгувати на криптобіржі й не думати про інтернет: lifecell та WhiteBIT розробили новий продукт

Вже чверть українців володіють криптовалютою, а цифрові активи входять до трійки найпопулярніших інвестицій — після нерухомості та банківських депозитів. Про це свідчить опитування жителів великих міст, яке криптовалютна біржа WhiteBIT провела спільно з дослідницькою компанією Gradus Research.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу WhiteBIT.

Щоб забезпечити українцям стабільний доступ до фінансів, дати можливість купувати, продавати та зберігати криптовалюти незалежно від кількості гігабайтів на рахунку, WhiteBIT та мобільний оператор lifecell пропонують користувачам низку переваг.

Торгівля без обмежень за інтернет-трафіком

Абоненти lifecell можуть користуватися криптобіржею WhiteBIT — на сайті чи у застосунку — без сплати за інтернет-трафік. Це означає, що будь-яка людина, яка підключена до тарифного плану lifecell, може купувати та продавати криптовалюти на WhiteBIT без додаткових витрат за мобільний інтернет. Пропозиція діє на території України за умови оплаченого пакета послуг за тарифом.

Чому це важливо? Таким чином клієнти отримують постійний доступ до криптобіржі та можуть оперативно реагувати на ринкові зміни. При цьому можна не турбуватись про витрати на інтернет та застрахуватись від «сюрпризу» у вигляді вичерпаних гігабайтів. Безперебійний зв’язок особливо важливий в умовах постійних коливань курсу на криптовалютному ринку, де кожна секунда може мати значення.

Операції через USSD-запити

А якщо мобільний інтернет не ловить? Абоненти lifecell можуть проводити операції на WhiteBIT навіть за відсутності інтернету. Доступ до криптобіржі можливий через USSD-запити.

Набравши на телефоні комбінацію *142#, можна перевірити баланс на WhiteBIT, дізнатися курси топових активів, здійснити обмін та багато іншого. Це дозволяє залишатися активним учасником ринку криптовалют навіть у місцях зі слабким сигналом або коли мобільного інтернету немає взагалі.

Партнерство заради зручності та оперативності

Рішення від lifecell та WhiteBIT демонструє, як завдяки співпраці та технологіям популярна нині криптоторгівля стає зручнішою та доступнішою.

За підсумками 2023 року українці заробили на інвестиціях у криптовалюту 850 млн доларів та посіли 12-те місце у світовому рейтингу, випередивши такі країни, як Бразилія, Японія та Канада. Загальний прибуток від криптовалютних інвестицій у світі в 2023 році склав 37,6 млрд доларів.

Тож Україна має потенціал розвиватись у цьому напрямку. Тоді як абоненти lifecell мають можливість користуватися криптобіржею WhiteBIT без сплати за інтернет-трафік та проводити операції через USSD-запити. Ініціатива особливо актуальна під час відключень електрики та перебоїв з інтернетом.