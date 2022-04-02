Ми не торгуємо своєю територією: Зеленський висловився про суверенітет, НАТО і гарантії безпеки

Зеленський зазначив, що терміни закінчення війни прогнозувати складно, і це "глибоке, болюче питання", але наголосив, що крім перемоги - український народ не прийме ніякого іншого результату.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи готовий президент йти на територіальні поступки Росії заради підписання мирної угоди Зеленський сказав, що цього не буде.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється", - заявив він.

Зеленський сказав, що Україна очікує від "провідних країн" світу зобов'язань, що безпека нашої держави буде захищена договором.

Також він підтвердив впевненість у тому, що Україна буде вигідним доповненням до НАТО.

"Нам складно говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче нас приймати. Я думаю, що це помилка, тому що, якщо ми вступимо в НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильніше. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО ... ми доповнення, ми локомотив", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що в розмові з президентом США Джо Байденом сказав американському лідеру, що хотів би включення Штатів до договору про гарантії безпеки, який забезпечить довгострокову підтримку України для усунення можливості повторного вторгнення Росії в майбутньому. Американський колега тоді заявив, що США "розглядають цю пропозицію".