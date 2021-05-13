Торговий бум: Україна наростила експорт та імпорт на 20%

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за січень-квітень склав 19,092 млрд доларів, що на 19% більше, ніж минулого року, імпорт зріс на 21% до 20,420 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 1,328 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-квітень 2021 року склав 7,212 млрд доларів, що на 3% менше в порівнянні з минулим роком. Експорт металів зріс на 37% до 4,284 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 18% до 3,480 млрд доларів.