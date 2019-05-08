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Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін

Новини » Економіка    08.05.2019 - 13:33
Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цін
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тільки 7% роздрібних торговців прогнозують зниження цін

Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом на 3,7 в.п. і становить плюс 6,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування 675 підприємств, проведеного Державною службою статистики.

Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цінwww.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, 42% респондентів очікують зростання цін у II кварталі 2019 року, 55% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зниження цін.

Підприємства роздрібної торгівлі очікують помірного зростання цінwww.ukrstat.gov.ua

Індикатор обчислений відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.

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