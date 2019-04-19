Держстат оприлюднив суми витрат українців на продукти, алкоголь і сигарети

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Громадяни витрачають на пиво більше, ніж на чай і соки

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо частки продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у 2018 році було продано продовольчих товарів на 289,7 млрд грн.

Найбільшу частку серед продовольчих товарів займають м'ясо і птиця і ковбасні вироби - 11%, вироби цукрові кондитерські - 7,6% а також молоко та продукти молочні - 6,1%.

Крім того, у структурі продажу 5,1% займають горілка та вироби лікеро-горілчані, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, вироби тютюнові - 6,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, у 2018 році серед усіх товарів частка вітчизняної продукції становить 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%.

Нагадаємо, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.