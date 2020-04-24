Торгівля, готелі, метро, перевезення і ТРЦ: Кабмін визначив п'ять етапів виходу з карантину

Карантин в Україні почнуть пом'якшувати з 11 травня за умови, що число нових випадків коронавірусу протягом 10 днів не буде перевищувати 5%. Кабінет міністрів вже розробив і презентував план пом'якшення обмежень, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Так, Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.

Перший етап: парки та роздрібна торгівля

Перший етап може початися вже з 11 травня за умови, що протягом 10 днів число нових випадків не перевищує 5%. В такому випадку Кабмін планує запустити:

парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (комі дитячих майданчиків);

частину об'єктів індустрії краси;

тренування в командних видах спорту;

оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;

кав'ярні (обслуговування на виніс);

автомийки, веломагазини, велопрокат;

почтуть працювати нотаріуси, адвокати, аудитори.

Другий етап: підготовка до ЗНО та готелі

Старт другого етапу можливий за умови, що протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали зростає. В цьому випадку Кабмін планує запустити:

побутове обслуговування населення;

відновлення навчання випускних класів в школах, підготовка до ЗНО;

заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);

кінотеатри під відкритим небом;

спортзали і фітнес-центри (з обмеженнями і без басейнів);

готелі;

відновлення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.

Третій етап: дитячі майданчики і пасажирські перевезення в межах області

За умови, що 10 днів поспіль число осіб, що видужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%, Кабмін планує відкрити:

спортивні та дитячі майданчики;

заклади освіти (окремі);

метро (спецперевезення);

пасажирські перевезення в межах області;

ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків);

театри і кінотеатри;

хостели, санаторії, бази відпочинку;

заклади громадського харчування з відвідувачами.

Четвертий етап: метро і громадський транспорт

Якщо 10 днів поспіль число нових не зв'язаних між собою випадків щодня буде менше п'яти на область, Кабмін планує запустити:

метро і весь наземний пасажирський транспорт;

ТРЦ та інші розважальні заклади;

спортзали і фітнес-центри;

заклади громадського харчування;

заклади культури;

заклади освіти;

планову медичну і стоматологічну допомогу.

П'ятий етап: скасування обмежень

За умови припинення внутрішньої передачі вірусу - фіксуються поодинокі завезені випадки - передбачається зняття всіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.