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Торгівля, готелі, метро, перевезення і ТРЦ: Кабмін визначив п'ять етапів виходу з карантину

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Карантин почнуть пом'якшувати з 11 травня

Карантин в Україні почнуть пом'якшувати з 11 травня за умови, що число нових випадків коронавірусу протягом 10 днів не буде перевищувати 5%. Кабінет міністрів вже розробив і презентував план пом'якшення обмежень, докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Так, Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.

Перший етап: парки та роздрібна торгівля

Перший етап може початися вже з 11 травня за умови, що протягом 10 днів число нових випадків не перевищує 5%. В такому випадку Кабмін планує запустити:

  • парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (комі дитячих майданчиків);
  • частину об'єктів індустрії краси;
  • тренування в командних видах спорту;
  • оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами;
  • кав'ярні (обслуговування на виніс);
  • автомийки, веломагазини, велопрокат;
  • почтуть працювати нотаріуси, адвокати, аудитори.

Другий етап: підготовка до ЗНО та готелі

Старт другого етапу можливий за умови, що протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих кожен день знижується, а число осіб, які видужали зростає. В цьому випадку Кабмін планує запустити:

  • побутове обслуговування населення;
  • відновлення навчання випускних класів в школах, підготовка до ЗНО;
  • заклади громадського харчування (обслуговування на виніс);
  • кінотеатри під відкритим небом;
  • спортзали і фітнес-центри (з обмеженнями і без басейнів);
  • готелі;
  • відновлення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб та без глядачів.

Третій етап: дитячі майданчики і пасажирські перевезення в межах області

За умови, що 10 днів поспіль число осіб, що видужали, в два рази перевищує число нових випадків зараження. Медзаклади заповнені пацієнтами з коронавірусом менш, ніж на 10%, Кабмін планує відкрити:

  • спортивні та дитячі майданчики;
  • заклади освіти (окремі);
  • метро (спецперевезення);
  • пасажирські перевезення в межах області;
  • ТРЦ (без зон розваги та дитячих майданчиків);
  • театри і кінотеатри;
  • хостели, санаторії, бази відпочинку;
  • заклади громадського харчування з відвідувачами.

Четвертий етап: метро і громадський транспорт

Якщо 10 днів поспіль число нових не зв'язаних між собою випадків щодня буде менше п'яти на область, Кабмін планує запустити:

  • метро і весь наземний пасажирський транспорт;
  • ТРЦ та інші розважальні заклади;
  • спортзали і фітнес-центри;
  • заклади громадського харчування;
  • заклади культури;
  • заклади освіти;
  • планову медичну і стоматологічну допомогу.

П'ятий етап: скасування обмежень

За умови припинення внутрішньої передачі вірусу - фіксуються поодинокі завезені випадки - передбачається зняття всіх інших обмежень, крім тих, які встановлені місцевою владою.

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