Торговля, отели, метро, перевозки и ТРЦ: Кабмин определил пять этапов выхода из карантина

Карантин в Украине начнут смягчать с 11 мая при условии, что число новых случаев коронавируса в течение 10 дней не будет превышать 5%. Кабинет министров уже разработал и презентовал план смягчения ограничений, подробнее - в материале РБК-Украина.
Так, Украина будет выходить из карантина в пять этапов.
Первый этап: парки и розничная торговля
Первый этап может начаться уже с 11 мая при условии, что в течение 10 дней число новых случаев не превышает 5%. В таком случае Кабмин планирует запустить:
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- часть объектов индустрии красоты;
- тренировки в командных видах спорта;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- кофейни (обслуживание на вынос);
- автомойки, веломагазины, велопрокат;
- заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.
Второй этап: подготовка к ВНО и отели
Старт второго этапа возможен при условии, что в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных каждый день снижается, а число выздоровевших растет. В этом случае Кабмин планирует запустить:
- бытовое обслуживание населения;
- возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
- заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
- кинотеатры под открытым небом;
- спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);
- отели;
- возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.
Третий этап: детские площадки и пассажирские перевозки в пределах области
При условии, что 10 дней подряд число выздоровевших в два раза превышает число новых случаев заражения. Медучреждения заполнены пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, Кабмин планирует открыть:
- спортивные и детские площадки;
- заведения образования (отдельные);
- метро (спецперевозки);
- пассажирские перевозки в пределах области;
- ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);
- театры и кинотеатры;
- хостелы, санатории, базы отдыха;
- заведения общественного питания с посетителями.
Четвертый этап: метро и общественный транспорт
Если 10 дней подряд число новых не связанных между собой случаев каждый день будет меньше пяти на область, Кабмин планирует запустить:
- метро и весь наземный пассажирский транспорт;
- ТРЦ и другие развлекательные заведения;
- спортзалы и фитнес-центры;
- заведения общественного питания;
- заведения культуры;
- заведения образования;
- плановую медицинскую и стоматологическую помощь.
Пятый этап: отмена ограничений
При условии прекращения внутренней передачи вируса - фиксируются единичные завезенные случаи - предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.