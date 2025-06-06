"Торговый безвиз" закончился: ЕС обсуждает с Украиной новую сделку об импорте

Евросоюз ведет переговоры с Украиной над новым соглашением, которое будет предусматривать новые условия для импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.
Сегодня, 6 июня, ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот. На этом фоне они ведут переговоры о новых правилах торговли.
По словам Хансена, новое соглашение установит импортные квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины на уровне "между" текущими правилами и временными исключениями, предоставленными после вторжения России в 2022 году, которые прозвали "торговым безвизом".
В частности, еврокомиссар уточнил, что новые квоты на сахар будут "значительно выше", чем квоты, установленные в довоенных соглашениях.
"Я думаю, что мы сможем принять определенное количество этих продуктов", - добавил он.
Переговоры по новому соглашению между ЕС и Украиной начались 2 июня. Хансен сказал, что достижение соглашения к концу лета вполне возможно.
"Наша солидарность с Украиной остается неизменной, и поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы это соглашение было реализовано как можно скорее", - отметил еврокомиссар.
Стоит заметить, что "торговый безвиз" для Украины вызвал недовольство фермеров в соседних с ней странах.
Напомним, сегодня, 6 июня, перестал действовать "торговый безвиз" между Украиной и Евросоюзом.
Теперь блок будет снова устанавливать квоты на импорт украинских продуктов, чтобы защитить своих фермеров.
Детальнее об условиях торговли между Украиной и ЕС - в материале РБК-Украина.
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