"Торговий безвіз" закінчився: ЄС обговорює з Україною нову угоду про імпорт

Євросоюз веде переговори з Україною над новою угодою, яка передбачатиме нові умови для імпорту української сільськогосподарської продукції.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив єврокомісар із сільського господарства Крістоф Хансен.
Сьогодні, 6 червня, ЄС та Україна повернулися до довоєнного режиму торговельних квот. На цьому тлі вони ведуть переговори про нові правила торгівлі.
За словами Хансена, нова угода встановить імпортні квоти на сільськогосподарську продукцію з України на рівні "між" поточними правилами і тимчасовими винятками, наданими після вторгнення Росії 2022 року, які прозвали "торговим безвізом".
Зокрема, єврокомісар уточнив, що нові квоти на цукор будуть "значно вищими", ніж квоти, встановлені в довоєнних угодах.
"Я думаю, що ми зможемо прийняти певну кількість цих продуктів", - додав він.
Переговори щодо нової угоди між ЄС та Україною розпочалися 2 червня. Хансен сказав, що досягнення угоди до кінця літа цілком можливе.
"Наша солідарність з Україною залишається незмінною, і тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб цю угоду було реалізовано якомога швидше", - зазначив єврокомісар.
Варто зауважити, що "торговельний безвіз" для України викликав невдоволення фермерів у сусідніх із нею країнах.
Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, перестав діяти "торговий безвіз" між Україною та Євросоюзом.
Тепер блок знову встановлюватиме квоти на імпорт українських продуктів, щоб захистити своїх фермерів.
Детальніше про умови торгівлі між Україною та ЄС - у матеріалі РБК-Україна.
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