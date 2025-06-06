"Торговый безвиз" закончился: ЕС обсуждает с Украиной новую сделку об импорте

Евросоюз ведет переговоры с Украиной над новым соглашением, которое будет предусматривать новые условия для импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.

Сегодня, 6 июня, ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот. На этом фоне они ведут переговоры о новых правилах торговли.

По словам Хансена, новое соглашение установит импортные квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины на уровне "между" текущими правилами и временными исключениями, предоставленными после вторжения России в 2022 году, которые прозвали "торговым безвизом".

В частности, еврокомиссар уточнил, что новые квоты на сахар будут "значительно выше", чем квоты, установленные в довоенных соглашениях.

"Я думаю, что мы сможем принять определенное количество этих продуктов", - добавил он.

Переговоры по новому соглашению между ЕС и Украиной начались 2 июня. Хансен сказал, что достижение соглашения к концу лета вполне возможно.

"Наша солидарность с Украиной остается неизменной, и поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы это соглашение было реализовано как можно скорее", - отметил еврокомиссар.

Стоит заметить, что "торговый безвиз" для Украины вызвал недовольство фермеров в соседних с ней странах.