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"Торговий безвіз" закінчився: ЄС обговорює з Україною нову угоду про імпорт

П'ятниця 06 червня 2025 18:45
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"Торговий безвіз" закінчився: ЄС обговорює з Україною нову угоду про імпорт Ілюстративне фото: Україна та ЄС обговорюють угоду щодо агропродукції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз веде переговори з Україною над новою угодою, яка передбачатиме нові умови для імпорту української сільськогосподарської продукції.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив єврокомісар із сільського господарства Крістоф Хансен.

Сьогодні, 6 червня, ЄС та Україна повернулися до довоєнного режиму торговельних квот. На цьому тлі вони ведуть переговори про нові правила торгівлі.

За словами Хансена, нова угода встановить імпортні квоти на сільськогосподарську продукцію з України на рівні "між" поточними правилами і тимчасовими винятками, наданими після вторгнення Росії 2022 року, які прозвали "торговим безвізом".

Зокрема, єврокомісар уточнив, що нові квоти на цукор будуть "значно вищими", ніж квоти, встановлені в довоєнних угодах.

"Я думаю, що ми зможемо прийняти певну кількість цих продуктів", - додав він.

Переговори щодо нової угоди між ЄС та Україною розпочалися 2 червня. Хансен сказав, що досягнення угоди до кінця літа цілком можливе.

"Наша солідарність з Україною залишається незмінною, і тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб цю угоду було реалізовано якомога швидше", - зазначив єврокомісар.

Варто зауважити, що "торговельний безвіз" для України викликав невдоволення фермерів у сусідніх із нею країнах.

"Торговий безвіз" завершився

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, перестав діяти "торговий безвіз" між Україною та Євросоюзом.

Тепер блок знову встановлюватиме квоти на імпорт українських продуктів, щоб захистити своїх фермерів.

Детальніше про умови торгівлі між Україною та ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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