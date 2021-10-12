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Стрімке зростання акцизу на сигарети погано впливає на податкові надходження, - дослідження

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 15:20
Стрімке зростання акцизу на сигарети погано впливає на податкові надходження, - дослідження Фото: стрімке зростання акцизу на сигарети погано впливає на податкові надходження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Дослідники незалежної неурядової організації Growford Institute встановили, що швидке збільшення акцизного навантаження на виробництво сигарет не призводить до пропорційного зростання податкових надходжень, а навпаки - стимулює розвиток нелегального ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на круглому столі, організованому Growford Institute та Інститутом Горшеніна співавтора дослідження Надії Новицької.

"Ми побудували економетричну модель, яка показує, що збільшення цін сигарет на 1% зумовлює зростання нелегального обігу на 1,22%. Тобто динамічне підвищення ставок разом з низькою купівельною спроможністю стимулюють збільшення нелегального ринку сигарет. Своїми кроками до підвищення акцизного податку держава фактично не заробляє кошти, а втрачає їх", - сказала Новицька.

За її словами, цей висновок базується на досвіді інтеграції постсоціалістичних країн до Європейського Союзу з його політикою високих акцизних ставок на сигарети. На момент вступу до Євросоюзу тільки Кіпр мав європейські податки, тоді як у Латвії податкове навантаження становило тільки 25% від мінімального.

Дослідники встановили, що зростання мінімального акцизного навантаження до європейського рівня у цих країнах не супроводжувалося пропорційним зростанням податкових надходжень.

"Воно супроводжувалось суттєвим зростанням тіньових продажів та фіскальними втратами. Зокрема, в Болгарії у 2010 році частка незаконного обігу сигарет була на рівні 30,7% при стрімкому зростанні ставок на 49%. В Естонії у 2009 році при такому ж зростанні акцизного навантаження незаконний обіг був на рівні 21,8%. У Латвії і Литві при збільшенні акцизного навантаження на 52% і 76% відповідно спостерігалось зростання частки нелегальної торгівлі у 2010 році до 37% і 47% відповідно. Подібні тенденції були в Румунії та Угорщині", - заявила вона.

У багатших країнах ця кореляція була слабшою, тому дослідники роблять висновок, що підвищення ставок має залежати від купівельної спроможності.

"Такий негативний досвід дозволяє говорити про необхідність виважених та економічно обґрунтованих підходів до подальшого підвищення акцизного навантаження. Не потрібно сліпо йти до збільшення акцизних ставок, потрібно зважати на купівельну спроможність, на реальну ситуацію в Україні", - сказала Новицька.

Як повідомлялося, раніше під час цього ж круглого столу в Growford Institute заявили, що високий рівень тінізації тютюнового ринку в Україні пов'язаний з трьома основними факторами.

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