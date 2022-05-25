ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Торгова марка "Парі-матч" не анульована в Росії

Новость на русском →
Середа 25 травня 2022 17:02
Торгова марка "Парі-матч" не анульована в Росії Фото: торгова марка Парі-матч не анульована в Росії (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Торгова марка букмекерської компанії Parimatch досі активна в Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну інформацію на сайті Роспатенту.

Як відомо, компанія нещодавно заявила, що відкликала франшизу в Росії, однак бренд офіційно не анульовано.

Крім того, російські сайти пишуть, що компанія лише провела ребрендінг.

"Російський Parimatch провів ребрендинг. Компанія продовжує працювати під іменем Paribet. Змінились лише кольори. Ставки, депозити, виведення коштів - все працює", - йдеться на профільному сайті legalbet.ru.

Торгова марка &quot;Парі-матч&quot; не анульована в Росії

Також букмекер продовжує відкрито працювати в Білорусі. Компанія приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Parimatch
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту