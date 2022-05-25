Торгова марка "Парі-матч" не анульована в Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну інформацію на сайті Роспатенту.

Як відомо, компанія нещодавно заявила, що відкликала франшизу в Росії, однак бренд офіційно не анульовано.

Крім того, російські сайти пишуть, що компанія лише провела ребрендінг.

"Російський Parimatch провів ребрендинг. Компанія продовжує працювати під іменем Paribet. Змінились лише кольори. Ставки, депозити, виведення коштів - все працює", - йдеться на профільному сайті legalbet.ru.

Також букмекер продовжує відкрито працювати в Білорусі. Компанія приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.