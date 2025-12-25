ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Без финансирования декарбонизации Украина рискует потерять промышленность, - EBA

Украина, Четверг 25 декабря 2025 12:28
UA EN RU
Без финансирования декарбонизации Украина рискует потерять промышленность, - EBA Фото: в ЕВА заявили, что Украина рискует потерять промышленность без финансирования декарбонизации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации.

Об этом заявила менеджер Комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA Виктория Карпец, пишет РБК-Украина.

По ее словам, любая климатическая политика должна давать ответ на ключевой вопрос: какую пользу она приносит украинской экономике и обороноспособности. Ведь именно промышленность обеспечивает рабочие места, инвестиции, экспорт и налоги, которые формируют ресурс для финансирования обороны и восстановления страны.

В то же время, отметила Карпец, пока существует риск, что новая программа не создаст условий для привлечения инвестиций, поскольку не предлагает инвесторам четкого видения экономической целесообразности и механизмов поддержки трансформации.

"Мы должны быть откровенными: "зеленые" инвестиции могут просто не прийти в Украину. Документ не дает бизнесу ответ, где взять средства на модернизацию предприятий. А без финансового наполнения стратегии это приведет не к "зеленой" трансформации, а к закрытию заводов, потере рабочих мест и падению налоговых поступлений", - отметила представитель EBA.

Карпец подчеркнула, что крупные предприятия уже сегодня являются ключевыми налогоплательщиками, а потому их нагрузка без параллельной финансовой поддержки опасна для экономики. По ее мнению, для реальной модернизации нужны практические инструменты поддержки, среди которых:

  • налоговые стимулы и инвестиционные компенсации;
  • долгосрочные кредиты под 2-3% от международных институтов вроде IFC с общими государственными гарантиями;
  • доступ к субсидиям, фондам и грантам на "зеленые" проекты.

"Экологические налоги, климатические цели и СТВ нужны и должны работать. Но только при условии, что эти средства возвращаются в экономику - на модернизацию и поддержку бизнеса, а не становятся дополнительным фискальным давлением", - подытожила Карпец.

Она призвала правительство пересмотреть подход к формированию политики декарбонизации и обеспечить ее реальными источниками финансирования, чтобы избежать потери промышленности и падения экономической устойчивости во время войны.

Что этому предшествовало

Ранее глава комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко также заявил, что без финансирования декарбонизация в Украине может превратиться в деиндустриализацию, ведь зеленая трансформация чрезвычайно дорогая.

Только модернизация металлургии требует 12 млрд евро, а общая потребность в финансировании климатического плана - более 100 млрд евро.

В условиях войны, энергокризисов и падения производства такие инвестиции невозможны без поддержки международных партнеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес
Новости
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну