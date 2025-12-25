Без финансирования декарбонизации Украина рискует потерять промышленность, - EBA

Предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации.

По ее словам, любая климатическая политика должна давать ответ на ключевой вопрос: какую пользу она приносит украинской экономике и обороноспособности. Ведь именно промышленность обеспечивает рабочие места, инвестиции, экспорт и налоги, которые формируют ресурс для финансирования обороны и восстановления страны.

В то же время, отметила Карпец, пока существует риск, что новая программа не создаст условий для привлечения инвестиций, поскольку не предлагает инвесторам четкого видения экономической целесообразности и механизмов поддержки трансформации.

"Мы должны быть откровенными: "зеленые" инвестиции могут просто не прийти в Украину. Документ не дает бизнесу ответ, где взять средства на модернизацию предприятий. А без финансового наполнения стратегии это приведет не к "зеленой" трансформации, а к закрытию заводов, потере рабочих мест и падению налоговых поступлений", - отметила представитель EBA.

Карпец подчеркнула, что крупные предприятия уже сегодня являются ключевыми налогоплательщиками, а потому их нагрузка без параллельной финансовой поддержки опасна для экономики. По ее мнению, для реальной модернизации нужны практические инструменты поддержки, среди которых:

налоговые стимулы и инвестиционные компенсации;

долгосрочные кредиты под 2-3% от международных институтов вроде IFC с общими государственными гарантиями;

доступ к субсидиям, фондам и грантам на "зеленые" проекты.

"Экологические налоги, климатические цели и СТВ нужны и должны работать. Но только при условии, что эти средства возвращаются в экономику - на модернизацию и поддержку бизнеса, а не становятся дополнительным фискальным давлением", - подытожила Карпец.

Она призвала правительство пересмотреть подход к формированию политики декарбонизации и обеспечить ее реальными источниками финансирования, чтобы избежать потери промышленности и падения экономической устойчивости во время войны.