В Торецке продвижения РФ уже не такие, как были еще полтора-два месяца назад, - военный

Как рассказал военный, его подразделение держит полосу обороны на Горловском направлении, что чуть ниже Торецка, но имеет постоянную связь с собратьями, которые участвуют в обороне города.

"Скажу вам что на Торецке ситуация очень тяжелая. Враг использует всю имеющуюся технику, тактика малых групп сохраняется. Это все поддерживается их FPV-дронами, их артиллерией, которая отрабатывает постоянно. Но, как вы можете наблюдать из DeepState, это уже никакая там не супер новая оперативная информация, есть некоторые участки, где в Торецке, к сожалению, врагу удается продвинуться", - сказал Иевлев.

В то же время, он отметил, что ни один квадратный метр не дается россиянам легко.

"Каждый квадратный метр они поливают своей кровью, своей техникой. Просто враг использует тактику выжженной земли. Те участки, которые они захватывают, перед тем как здесь зайти, они просто уничтожают там все дотла так, что нашим ребятам не остается за что там даже держаться", - добавил военный.

Он подчеркнул, что не рационально класть жизнь украинских бойцов там "просто за какую-то огромную кучу строительного мусора".

"Поэтому поверьте, очень большой ценой даются врагу эти продвижения. И давайте, скажем также откровенно, с точки зрения динамики и скорости этих продвижений, это уже не те продвижения, которые можно было наблюдать еще полтора-два месяца назад, когда действительно врагу удавалось за сутки до километра где-то делать определенные продвижения", - отметил Иевлев.

По его словам, ситуация в Торецке очень тяжелая, но на сегодняшний день там украинские защитники "делают все, что возможно, в рамках возможного и всеми имеющимися средствами".

"Смотрите, действительно, в Торецке, наверное, не осталось ни одного здания, которое бы не было изуродовано. Но, пока есть какие-то помещения, пока есть какие-то гражданские дома, наши ребята держат. Цель не то, чтобы удержать территорию, а цель как можно больше нанести поражений врагу", - подчеркнул боец ВСУ.

Он отметил, что если украинские войска уйдут из Торецка, то враг просто займет этот город и у него будут более выгодные рубежи, откуда вести огонь и наступать.

"Поэтому я бы не забегал так вперед и сказал, что там Торецк удержаться невозможно. Скорее всего, произойдет та самая история, которая была с Соледаром, с Авдеевкой, но на это все врагу нужно время и ресурс. И я же возвращаюсь к тому, что каждый этот квадратный метр вы даже не представляете, каким количеством их личного состава и сожженной техники он им оборачивается", - добавил военный.

Он подчеркнул, что наступление россиян на Торецк длится уже более двух месяцев, однако город на сегодняшний день не захвачен. Потому нельзя говорить, что удержать его невозможно.

"Парни делают все возможное. И когда я говорю в рамках невозможного - это всеми имеющимися средствами. И поддержкой артиллерии, и наши FPV-дроны отрабатывают очень круто и казаки делают более возможное своих сил", - отметил Иевлев.