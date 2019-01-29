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За фактом вибуху на коксохіму відкрито кримінальне провадження

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 10:19
За фактом вибуху на коксохіму відкрито кримінальне провадження
Фото: Дніпровський коксохімічний завод (dkhz.com.ua)

Зараз на місці вибуху працює поліція

За фактом вибуху на Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському (Дніпропетровська область) поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що зараз на місці події працює поліція.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському стався вибух, в результаті чого постраждали п'ятеро осіб. Їх госпіталізували. О 04:07 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу на площі 200 квадратних метрів. 

РБК-Україна писало, що раніше у Львівській області в селі Ставчани сталася пожежа на заводі "Майола". Інформації про постраждалих не було.

Також в Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа на заводі "Карпатнафтохім". Інженери заводу заборонили гасити вогонь, тому рятувальні підрозділи намагалися охолодити сусідні з місцем пожежі будівлі. Охорону порядку забезпечували 50 поліцейських. 
 

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