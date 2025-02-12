В СБУ рассказали, как разоблачили главу Антитеррористического центра на сотрудничестве с РФ

Сегодня утром Служба безопасности Украины задержала руководителя Антитеррористического центра полковника Дмитрия Козюру за сотрудничество с российскими спецслужбами. Его задерживал лично председатель СБУ Василий Малюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как рассказали в СБУ, для того, чтобы задержать вражеского агента была проведена беспрецедентная по своему уровню спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий.

"Предатель уже длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ. Мы фактически окружили его со всех сторон, круглосуточно контролировали каждый шаг "крысы" - контакты, общение, переписки, буквально "жили" в его телефоне, он постоянно находился под аудио- и видеонаблюдением", - рассказали в СБУ.

По словам Малюка, он лично контролировал дело, а о разработке и реализации спецоперации докладывалось на прямую президенту Владимиру Зеленскому.

Фото: Василий Малюк задержал предателя СБУ (t.me/SBUkr)

Отмечается, что СБУ не только разоблачила Козюру на измене, но и использовала его в контрразведывательной игре: через предателя Служба безопасности передавала врагу большой массив дезинформации. Также, чтобы исключить нанесение вреда государственной безопасности Украины, фигуранту был ограничен доступ к действительно важным данным.

"Такая спецоперация демонстрирует, что СБУ способна оперативно реагировать на угрозы и эффективно противодействовать врагу. С начала полномасштабного вторжения мы провели серьезный процесс очистки, который продолжается до сих пор. Делаем все, чтобы защитить наше государство от внутренних и внешних врагов", - заявил Председатель СБУ Василий Малюк.

В материалах уголовного производства задокументировано 14 масштабных эпизодов деятельности агентурной сети ФСБ. Задачей предателей было передавать врагу данные о дислокации войск, вооружение, состояние критической инфраструктуры и результаты ракетных ударов.

Предатель, завербованный ФСБ в Вене в 2018 году, некоторое время был "законсервирован", но в декабре 2024 года возобновил контакты с российскими кураторами. Связь с ФСБ он поддерживал через конспиративную квартиру в Киеве, используя специальные средства связи.

К делу причастны и родственники предателя, которые оправдывают российскую агрессию. Им планируется объявить подозрение по ст. 436-2 УКУ. Установлен также куратор агентуры - Юрий Шаталов из ФСБ.

СБУ имеет неопровержимые доказательства преступления, в частности перехват разговоров, видео и документы. Чиновнику объявлено подозрение за госизмену (ст. 111 УКУ), ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила на измене топового чиновника

Сегодня утром Служба безопасности сообщила о масштабной спецоперации в ходе которой был разоблачен российский агент.

По данным источников РБК-Украина, предателем оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.