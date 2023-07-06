Уимблдон-2023: Свитолина одолела Мертенс на пути в третий круг мэйджора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2023, женщины, 1/32 финала

Мертенс – Свитолина – 1:2 (1:6, 6:1, 1:6)

Старт встречи не предвещал беды для бельгийки. Соперницы начали с набранных на собственных подачах очков. Впрочем, Свитолина быстро отыскала турбо-режим и просто смяла оппонентку, выиграв пять геймов подряд. Первый сет длился всего 24 минуты.

Тем не менее, Мертенс взяла реванш во второй партии. С первого розыгрыша она с двумя брейками быстро сделала третий сет неотвратимым (5:0). Украинская теннисистка только смогла размочить счет и сэкономить силы на решающий бой.

В третьей партии бельгийка снова поменялась ролями со Свитолиной. В этот раз самая титулованная представительница Украины в туре выиграла три гейма подряд, в том числе и один на подаче Мертенс. Соперница пыталась огрызаться, но украинка уже не выпустила победу из рук.

В следующем раунде Свитолина встретится с Софией Кенин. Американка выиграла квалификацию, а в первом круге неожиданно выбила седьмую ракетку мира Гауфф. На стадии же 1/32 финала Кенин обыграла китаянку Ван.