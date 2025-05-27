Лучший боксер 2005 года назвал единственного тяжеловеса, который может победить Усика
Лучший боксер 2005 года по версии журнала The Ring, экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO Рикки Гаттон сказал, кто действительно может победить Александра Усика по состоянию на сегодня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью британского спортсмена YouTube-каналу Boxing News.
Кто может победить Усика?
Гаттон действительно считает, что сейчас единственным боксером, который способен нокаутировать Усика, является его соотечественник Даниэль Дюбуа.
По его словам, бой 19 июля станет лучшим поединком, ведь "это - два сильнейших супертяжеловеса в мире".
"В прошлый раз было немного споров, но в боксе без этого никак. Думаю, у Даниэля сейчас больше шансов, особенно после победы над Джошуа. Его уверенность взлетела до небес. В первом бою с Усиком он выходил после поражения от Джо Джойса, а теперь он на подъеме. Думаю, на этот раз шансы гораздо лучше", - сказал британец.
Несмотря на это, Хаттон воздержался от точного прогноза, но подчеркнул, что результат поединка - "далеко не решенное дело".
Усик - Дюбуа 2: что известно о бое
Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, где на кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring.
Усик удерживает пояса WBC, WBA и WBO, но стремится вернуть себе титул IBF, который он был вынужден освободить в 2024 году для проведения реванша с Тайсоном Фьюри.
Дюбуа, с момента первой встречи с Усиком в августе 2023-го, получил вакантный титул IBF, победив Филипа Хрговича в июне 2024 года, а затем защитил его, нокаутировав Энтони Джошуа.
Ранее супертяжеловес, который заявлял, что побеждал и Усика, и Дюбуа во время спаррингов, дал прогноз на бой-реванш украинца с британцем.