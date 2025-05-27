Лучший боксер 2005 года назвал единственного тяжеловеса, который может победить Усика

Лучший боксер 2005 года по версии журнала The Ring, экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO Рикки Гаттон сказал, кто действительно может победить Александра Усика по состоянию на сегодня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью британского спортсмена YouTube-каналу Boxing News.

Кто может победить Усика?

Гаттон действительно считает, что сейчас единственным боксером, который способен нокаутировать Усика, является его соотечественник Даниэль Дюбуа.

По его словам, бой 19 июля станет лучшим поединком, ведь "это - два сильнейших супертяжеловеса в мире".

"В прошлый раз было немного споров, но в боксе без этого никак. Думаю, у Даниэля сейчас больше шансов, особенно после победы над Джошуа. Его уверенность взлетела до небес. В первом бою с Усиком он выходил после поражения от Джо Джойса, а теперь он на подъеме. Думаю, на этот раз шансы гораздо лучше", - сказал британец.

Несмотря на это, Хаттон воздержался от точного прогноза, но подчеркнул, что результат поединка - "далеко не решенное дело".