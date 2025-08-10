Топ-5 корейских напитков, которые помогают замедлить старение

Сикхе

Сикхе - это традиционный корейский ферментированный рисовый напиток, который готовят из солодовой воды и вареного риса. Он немного сладкий, его употребляют охлажденным после еды.

Из-за процесса ферментации сикхье содержит живые бактерии, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Ферментированные продукты обычно улучшают пищеварение, а здоровый пищеварительный тракт - это важная составляющая общего здоровья.

Сикхе - достаточно легкий напиток, с умеренным количеством сахара, поэтому он прекрасно освежает летом.

Также аминокислоты в напитке помогают увлажнять кожу и поддерживать здоровый уровень коллагена.

Ягодный час Омиджа

Чай Омиджа изготавливается из сушеных ягод магнолии. Он известен своим выразительным вкусом, который предлагает сочетание сладкого, кислого, соленого, горького и острого.

Напиток содержит много лигнанов и схизандрина, которые известны своим антивозрастным и противодействующим действием на печень. Антиоксиданты справляются с оксидативным стрессом, противодействуя одному из самых больших факторов преждевременного старения кожи.

Кроме того, частое употребление Омиджи также может улучшить эластичность кожи и пигментацию.

Чай юджа ча

Это напиток, приготовленный из цитрусового плода юджа, который популярен в Корее, Японии и Китае. Он обычно делается с медом и тонко нарезанной кожурой юджа, что придает ему яркий аромат и вкус.

Он богат витамином С и помогает укреплять иммунитет, бороться со стрессом и защищать клетки от повреждений.

Антиоксиданты в напитке замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний. Также помогает уменьшить воспаление в желудке и улучшить работу кишечника.

Антибактериальные свойства могут способствовать профилактике простудных заболеваний.

Ячменный чай (бори-ча)

Это бескофеиновый напиток с ореховым вкусом, приготовленный из жареного ячменя. Его употребляют как холодным, так и горячим это распространенное блюдо в каждой корейской семье.

Чай богат антиоксидантами, такими как кверцетин и селен, которые уничтожают свободные радикалы и защищают от разрушения клеток.

Есть данные, что ячменный чай может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина. Помогает поддерживать водный баланс и выводить токсины

Чай из женьшеня (Инсам-ча)

Этот травяной чай, приготовленный из корней корейского женьшеня, который имеет землистый и горький природный вкус.

Женьшень обладает свойствами против старения и является адаптогеном. Он улучшает кровообращение, стимулирует выработку коллагена и предотвращает появление морщин.

Кроме того, помогает улучшить иммунитет, повысить энергию, снизить стресс и поддерживать общее самочувствие.