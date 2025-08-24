Топ-40 имен, которыми запрещено называть детей в разных странах

Люцифер (Германия)

В 2025 году немецкие суды отказали родителям в регистрации имени Lucifer, ссылаясь на его потенциальный вред для благополучия ребенка. Подобные имена, как Satan, Judas, Lenin, McDonald, также запрещены.

Pikachu, Prince, Devil (Япония)

В 2025 году Япония ввела запрет на "блестящие" (так называемые kirakira) имена: Pikachu, Prince, Devil, Jewel, Naruto и другие - из-за "негативного влияния на будущее ребенка".

Король, Принцесса, Justice (Новая Зеландия)

Новая Зеландия не позволяет имена, напоминающие титулы или слишком длинные: например King, Princess, Justice были отклонены как "неприемлемые".

Металлика, Икеа, Элвис, Allah (Швеция)

Шведское агентство отвергает имена, вызывающие неудобство: Metallica, Ikea, Superman, Elvis, Allah были среди отклоненных.

Плуто, Сара (Дания, Марокко)

В Дании имя Pluto запрещено. В Марокко Sarah (не традиционное имя) также нельзя зарегистрировать.

Robocop, Facebook, Smelly Head (Мексика, Малайзия)

В мексиканском штате Сонора запрещены имена вроде Facebook, Robocop. В Малайзии - Smelly Head, Insane.

Monkey, Akuma (Дания, Япония, Великобритания)

Дания запрещает Monkey, что может привести к травле. В Великобритании - Cyanide, Preacher. В Японии - Akuma ("Дьявол").

Gesher ("Мост") - Норвегия

Норвежские законодатели не разрешили имя Gesher: оно буквально означает "мост" и считается "слишком необычным".

Nutella (Франция)

Французский суд запретил имя Nutella, поскольку решил, что ассоциации с шоколадной пастой могут навредить ребенку.

Имена с коннотациями религиозного экстремизма (Китай)

В Китае запрещены мусульманские значения: Muhammad, Jihad, Imam, Mecca - учитывая предотвращение разделения из-за религиозного контекста.

Которые нельзя склонять (Исландия)

Имена должны соответствовать правилам грамматики и алфавита. Например, Гарриет и Дункан были запрещены, следующее это слово нельзя склонять в исландском языке.

Религиозно неуместные (Саудовская Аравия)

В Саудовской Аравии имена, которые кажутся слишком западными или религиозно неуместными, такие как Линда или Майя, запрещены.

Почему существуют такие запреты?

Каждая страна формирует ограничения, чтобы защитить детей от травли, негативного отношения или правовых осложнений.

Некоторые ограничивают длину, другие - использование титулов, брендов, нецензурных или провокационных слов.

К примеру, Австралия имеет список из 89 запрещенных имен, среди которых Adolf Hitler, Facebook, Virgin.

И стоит отметить, что такие законодательные нормы отражают отношение общества к индивидуальному достоинству и культурным нормам. Иногда неудачное имя может быть источником проблем ребенку на всю жизнь.