Топ-40 имен, которыми запрещено называть детей в разных странах

Выбор имени для ребенка - не только семейный вопрос, но часто и юридический. В разных странах существуют четкие ограничения: некоторые имена считают оскорбительными, другие - слишком большими, а некоторые - даже вредными для будущего.
Какие имена для детей запрещены в разных странах и почему, рассказывает РБК-Украина.
В 2025 году немецкие суды отказали родителям в регистрации имени Lucifer, ссылаясь на его потенциальный вред для благополучия ребенка. Подобные имена, как Satan, Judas, Lenin, McDonald, также запрещены.
В 2025 году Япония ввела запрет на "блестящие" (так называемые kirakira) имена: Pikachu, Prince, Devil, Jewel, Naruto и другие - из-за "негативного влияния на будущее ребенка".
Новая Зеландия не позволяет имена, напоминающие титулы или слишком длинные: например King, Princess, Justice были отклонены как "неприемлемые".
Шведское агентство отвергает имена, вызывающие неудобство: Metallica, Ikea, Superman, Elvis, Allah были среди отклоненных.
В Дании имя Pluto запрещено. В Марокко Sarah (не традиционное имя) также нельзя зарегистрировать.
В мексиканском штате Сонора запрещены имена вроде Facebook, Robocop. В Малайзии - Smelly Head, Insane.
Дания запрещает Monkey, что может привести к травле. В Великобритании - Cyanide, Preacher. В Японии - Akuma ("Дьявол").
Норвежские законодатели не разрешили имя Gesher: оно буквально означает "мост" и считается "слишком необычным".
Французский суд запретил имя Nutella, поскольку решил, что ассоциации с шоколадной пастой могут навредить ребенку.
В Китае запрещены мусульманские значения: Muhammad, Jihad, Imam, Mecca - учитывая предотвращение разделения из-за религиозного контекста.
Имена должны соответствовать правилам грамматики и алфавита. Например, Гарриет и Дункан были запрещены, следующее это слово нельзя склонять в исландском языке.
В Саудовской Аравии имена, которые кажутся слишком западными или религиозно неуместными, такие как Линда или Майя, запрещены.
Каждая страна формирует ограничения, чтобы защитить детей от травли, негативного отношения или правовых осложнений.
Некоторые ограничивают длину, другие - использование титулов, брендов, нецензурных или провокационных слов.
К примеру, Австралия имеет список из 89 запрещенных имен, среди которых Adolf Hitler, Facebook, Virgin.
И стоит отметить, что такие законодательные нормы отражают отношение общества к индивидуальному достоинству и культурным нормам. Иногда неудачное имя может быть источником проблем ребенку на всю жизнь.
