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От античности до сериалов: какие имена стали самыми популярными в Украине в 2025 году

Суббота 26 июля 2025 07:30
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От античности до сериалов: какие имена стали самыми популярными в Украине в 2025 году Выбрать имя для ребенка - важный шаг для каждого родителя (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Департамент государственной регистрации Минюста поделился информацией о том, какие имена стали наиболее и наименее популярными в Украине в первой половине 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Как чаще всего называли мальчиков и девочек в Украине

По данным территориальных органов регистрации актов гражданского состояния, в первом полугодии 2025 года детей в Украине чаще всего называли такими именами:

  • мальчиков - Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Богдан, Даниил, Дмитрий, Макар;
  • девочек - София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.

"Александр, Марк, София и Эмилия - самые популярные имена в Украине в этом году", - подчеркнули в Минюсте.

Наиболее и наименее популярные имена в Киевской области

Наиболее популярными именами в Киевской области в первой половине года стали:

  • для мальчиков - Дамир, Максим, Давид, Тимофей, Матвей, Макар, Марк, Артем, Богдан, Александр;
  • для девочек - Анастасия, Алиса, Ева, Николь, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.

При этом среди наименее употребляемых оказались такие:

  • для мальчиков - Эван, Вогнедар, Иви, Элизар, Елисей, Даромир;
  • для девочек - Лукерия, Айсель, Теона, Лекса, Каталия.

"Полный перечень самых популярных и наименее употребляемых имен, которыми называли детей в первом полугодии 2025 года (по областям) можно посмотреть по ссылке", - отметили в Минюсте.

Самые необычные имена, которыми называли детей

Среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025 года, упоминаются, в частности:

  • античные - Арей, Эней;
  • славянские - Аскольд, Зореслав, Радомир;
  • имена персонажей из сериалов - Карпо и Лаврин, а также Космос, Люцифер и Оскар.

Между тем девочек называли такими редкими именами: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерия, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв и др.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нельзя называть детей в 2025 году и почему именно.

Кроме того, мы объясняли, какие украинские имена способны сохранить самобытность, легко "зазвучать" в другом языке и понравиться жителям разных стран (в частности американцам).

Читайте также о 50 именах времен Киевской Руси, которые звучат современно и модно.

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