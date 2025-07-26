От античности до сериалов: какие имена стали самыми популярными в Украине в 2025 году
Департамент государственной регистрации Минюста поделился информацией о том, какие имена стали наиболее и наименее популярными в Украине в первой половине 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Как чаще всего называли мальчиков и девочек в Украине
По данным территориальных органов регистрации актов гражданского состояния, в первом полугодии 2025 года детей в Украине чаще всего называли такими именами:
- мальчиков - Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Богдан, Даниил, Дмитрий, Макар;
- девочек - София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.
"Александр, Марк, София и Эмилия - самые популярные имена в Украине в этом году", - подчеркнули в Минюсте.
Наиболее и наименее популярные имена в Киевской области
Наиболее популярными именами в Киевской области в первой половине года стали:
- для мальчиков - Дамир, Максим, Давид, Тимофей, Матвей, Макар, Марк, Артем, Богдан, Александр;
- для девочек - Анастасия, Алиса, Ева, Николь, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.
При этом среди наименее употребляемых оказались такие:
- для мальчиков - Эван, Вогнедар, Иви, Элизар, Елисей, Даромир;
- для девочек - Лукерия, Айсель, Теона, Лекса, Каталия.
"Полный перечень самых популярных и наименее употребляемых имен, которыми называли детей в первом полугодии 2025 года (по областям) можно посмотреть по ссылке", - отметили в Минюсте.
Самые необычные имена, которыми называли детей
Среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025 года, упоминаются, в частности:
- античные - Арей, Эней;
- славянские - Аскольд, Зореслав, Радомир;
- имена персонажей из сериалов - Карпо и Лаврин, а также Космос, Люцифер и Оскар.
Между тем девочек называли такими редкими именами: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерия, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв и др.
Напомним, ранее мы рассказывали, как нельзя называть детей в 2025 году и почему именно.
Кроме того, мы объясняли, какие украинские имена способны сохранить самобытность, легко "зазвучать" в другом языке и понравиться жителям разных стран (в частности американцам).
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