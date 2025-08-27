Топ-3 способа заморозки помидоров на зиму, чтобы сохранить вкус и аромат

Целые помидоры без бланширования

По данным сайта Тһе kitchn, стоит выбрать спелые, без повреждений помидоры. Хорошо промойте их под холодной водой и тщательно высушите.

Нужно разложить помидоры в один слой на противень и поместить в морозильник до полного замораживания (примерно 6 часов или на ночь).

После этого переложите замороженные помидоры в герметичные пакеты или контейнеры для морозильника, удаляя как можно больше воздуха.

Срок хранения: до 6-12 месяцев.

Такие помидоры зимой прекрасно подойдут для соусов или супов. Их можно использовать без предварительной разморозки.

Целые помидоры с бланшированием

Промойте и высушите помидоры. Опустите помидоры в кипящую воду на 1-2 минуты, пока кожица не начнет трескаться.

Переместите их в холодную воду для остановки процесса варки. Далее снимите кожицу с помидоров.

Разложите на противень в один слой и замораживайте до твердого состояния. Для хранения переложите их в пакеты или контейнеры, удаляя воздух.

Срок хранения: до 12 месяцев.

Измельченные помидоры

Помидоры нужно порезать на кусочки или измельчите в блендере до желаемой консистенции. Для замораживания разлейте консистенцию в пакеты или контейнеры для морозильника, равномерно распределяя их.

Срок хранения: до 12 месяцев.

Они идеально подходят для соусов, супов и других блюд.

Лучше всего для замораживания выбирать спелые и без повреждений помидоры. Используйте герметичные пакеты или контейнеры для замораживания, чтобы избежать проникновения воздуха и образования льда.

Помечайте пакеты или контейнеры датой замораживания для отслеживания срока хранения.