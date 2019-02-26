Томос про автокефалію включили до шкільної програми

Учні 11-х класів вивчатимуть історію відновлення автокефалії наприкінці навчального року

Министерство образования и науки направило в школы и управления образования письмо о преподавании истории создания Православной церкви Украины и предоставления томоса об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Письмо содержит информационные материалы для преподавания истории томоса и создания ПЦУ учениками 11-классов уже в конце учебного года - в апреле-мае 2019 года.

Как отметили в министерстве, в учебниках истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов.

"Эта тема также будет внесена в программу ВНО по истории Украины, но по ней будут сдавать тестирование не ранее 2021 года", - добавили в пресс-службе.

mon.gov.ua

Напомним, 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

По данным опроса Центра Разумкова, в декабре 2018 года создание в Украине поместной автокефальной православной церкви поддерживали 43,1% респондентов, выступали против - 22,0%.