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Близько 30% українців вже знають значення слова Томос, - опитування

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 15:03
Фото: Хресний хід за автокефалію (РБК-Україна)
Фото: Хресний хід за автокефалію (РБК-Україна)

Більшість українців знають, що таке "Томос про автокефалію", але не знають значення слова Томос

У вересні 2018 року 28,5% громадян України кажуть, що вони знають, що таке Томос. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Якщо на Заході України 43% відповідають, що вони знають, що таке Томос, то в Центрі - 30 %, на Півдні і Сході - лише 16-18%. Серед тих, хто знає, відносно найбільше (42%) дізналися від ЗМІ.

Близько 30% українців вже знають значення слова Томос, - опитування

У то же час, відповіді на інше питання показують, що про Томос знають значно більше людей. Так, лише 18,3% погодилися із запропонованим варіантом відповіді, що "надання Томосу - передвиборча гра президента Петра Порошенка, яка спровокує нове протистояння в суспільстві".

31,2% відповіли, що "сприяння Томосу про автокефальну церкву - це правильна політика, яка зробить Україну більш незалежною від Росії".

Близько 30% українців вже знають значення слова Томос, - опитування

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2018 року на замовлення ГО "Детектор медіа" серед 2026 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Польовий етап тривав з 8 по 23 вересня. Максимальна похибка вибірки - 3,3%.

Нагадаємо, що даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці вересня - початку жовтня 2018 року. Більшість громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви, протилежної думки дотримуються 19% респондентів, висловлюються байдуже про це - також 19%.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Константинопольського патріархату зняв анафему предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та підтримав продовження надання автокефалії Україні.

Філарет сподівається, що Україна отримає Томос до кінця року Філарет сподівається, що три лаври приєднаються до української єдиної православної церкви
Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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