Близько 30% українців вже знають значення слова Томос, - опитування

Фото: Хресний хід за автокефалію (РБК-Україна)

Більшість українців знають, що таке "Томос про автокефалію", але не знають значення слова Томос

У вересні 2018 року 28,5% громадян України кажуть, що вони знають, що таке Томос. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Якщо на Заході України 43% відповідають, що вони знають, що таке Томос, то в Центрі - 30 %, на Півдні і Сході - лише 16-18%. Серед тих, хто знає, відносно найбільше (42%) дізналися від ЗМІ.

У то же час, відповіді на інше питання показують, що про Томос знають значно більше людей. Так, лише 18,3% погодилися із запропонованим варіантом відповіді, що "надання Томосу - передвиборча гра президента Петра Порошенка, яка спровокує нове протистояння в суспільстві".

31,2% відповіли, що "сприяння Томосу про автокефальну церкву - це правильна політика, яка зробить Україну більш незалежною від Росії".

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2018 року на замовлення ГО "Детектор медіа" серед 2026 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Польовий етап тривав з 8 по 23 вересня. Максимальна похибка вибірки - 3,3%.

Нагадаємо, що даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці вересня - початку жовтня 2018 року. Більшість громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви, протилежної думки дотримуються 19% респондентів, висловлюються байдуже про це - також 19%.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Константинопольського патріархату зняв анафему предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та підтримав продовження надання автокефалії Україні.