У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу, - Запорізька ОВА
У захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Запорізької обласної військової адміністрації.
Також зазначається, що загибель своїх командирів рашисти не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись знайти українських захисників.
"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - йдеться в публікації.
За відомостями жителів Мелітополя, загарбники завезли в місто своїх "шептунів", які поширюють фейки і намагаються посіяти в думках городян кілька меседжів, в дусі: "На початку війни влада здала місто", "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати", "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене", й інші брехливі "жахалки".
"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", - звернули увагу в ОВА.
Наразі у Запорізькій області вже завершили будівництво 1-ї та 2-ї ліній фортифікаційних споруд для оборони міста. Такий захисний рубіж зроблений з урахуванням всіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній, йдеться в повідомленні.
Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в Запорізькій області війська РФ розпочали зміцнення другої лінії оборони.
Також ми писали про те, що глава Міноборони України Олексій Резніков визнав перехід бойових дій з РФ в тривалу фазу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.