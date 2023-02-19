В Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма русским солдатам, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий городского головы Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, таким образом оккупанты готовятся к "празднованиям" 23 февраля.

Сегодня российская пропаганда касается в первую очередь наших детей - тех, кто ходит в детские сады и школы. Если раньше россияне заставляли наших детей изучать советские стихи и песни, то к 23 февраля они заставили их написать письмо солдату и принести из дома носки и нижнее белье, которые они вроде бы будут передавать на фронт", - отметил Федоров.

Кроме этого, в городе было открыто около 10 молодежных организаций. Их используют для "патриотического воспитания" и заставляют школьников и студентов поступить в одну из них.

Он также рассказал, что цель таких организаций - это укрепление пропагандистских нарративов. При этом если дети не повинуются или игнорируют меры, то к ним применяют наказание.