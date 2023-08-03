В Токмаке раздаются взрывы: вероятно, детонирует склад с боеприпасами

По словам советника мэра Мариуполя, сегодня, 3 августа, в оккупированном Токмаке раздались взрывы.

"Токмак. Привет. Говорят по детонации, состав с припасами сильно устал", - сказал он.

Ситуация в Токмаке

Российские оккупанты захватили город Токмак в самом начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

При этом в оккупированной части Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. В связи с этим в захваченных городах часто сообщают о взрывах.

Обычно во время такого "хлопка" взрываются места базирования россиян, склады боеприпасов и техники.

Лишь 24 июля в Токмаке сообщали о четырех "прилетах".

К тому же, по данным Bellingcat, захватчики выстроили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

Тем временем The New York Times сообщило, что украинские бойцы усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать россиянам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.

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