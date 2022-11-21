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Токаева переизбрали на пост президента Казахстана

Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил в президентских выборах. Он набрал более 80% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.

Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что явка на выборах превысила 68%. Токаев набрал 81,3%, то есть за него голос отдали около 6,45 млн граждан.

За пост главы государства боролись всего шесть кандидатов. Оппоненты Токаева набрали 2-3% голосов. Победа действующего президента была предсказуема, поскольку другие кандидаты до этого не были замечены в большой политике.

Следует отметить, что досрочные выборы в Казахстане инициировал сам Токаев. До этого он подписал закон об увеличении президентского срока и невозможности переизбираться. Новый срок полномочий Токаева должен составлять семь лет.

Когда Токаев пришел к власти

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. Нурсултан Назарбаев, ранее 28 лет возглавлявший страну, поддержал Токаева на досрочных выборах и фактически передал ему власть.

Большинство считали Токаева ставленником Назарбаева. Но в январе 2022 года после акций протеста в Казахстане новый президент активно выступил против Назарбаева и его родни.

Он начал снимать с ключевых должностей родственников бывшего лидера, в частности, в государственных компаниях и спецслужбах. Некоторые из них в итоге уехали из Казахстана.

Ранее сообщалось, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента страны.

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