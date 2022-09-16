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У Казахстані збільшили президентський термін і заборонили переобиратися

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Нур-Султан, П'ятниця 16 вересня 2022 09:26
У Казахстані збільшили президентський термін і заборонили переобиратися Фото: президент Казахстану Касим - жомарт Токаєв (t me nexta live)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Казахстану на спільному засіданні палат прийняв у двох читаннях закон про поправки до Конституції країни. Зокрема, депутати проголосували за збільшення президентського терміну без можливості переобрання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

Документ одноголосно підтримали всі присутні на засіданні 50 сенаторів і 99 депутатів Мажилісу.

Прийнятий парламентом закон направлять на підпис президенту Казахстану.

Відповідно до закону, президентський термін буде збільшений з п'ять до семи років, проте главі держави буде заборонено переобиратися на другий термін.

Крім того, депутати проголосували за повернення колишньої назви столиці Казахстану Нур-Султан - Астана.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявляв, що готовий скоротити термін повноважень і піти на позачергові президентські вибори. При цьому будуть внесені зміни в закон із забороною на переобрання.

До цього Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

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