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В Казахстане досрочно выбирают президента. Кандидатур всего шесть

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Казахстан, Воскресенье 20 ноября 2022 08:05
В Казахстане досрочно выбирают президента. Кандидатур всего шесть Фото: в Казахстане проходят досрочные выборы президента 2022 (elorda.info)
Автор: Владимир Костырин

В Казахстане в воскресенье, 20 ноября, проводятся внеочередные президентские выборы. На пост главы государства страны, кроме действующего лидера Касым-Жомарт Токаева, претендуют еще пять кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (03:00 по Киеву), и будут отрыты для голосования до 20:00.

Граждане Казахстана выбирают президента из шести кандидатур, баллотирующихся на выборах. А именно:

  • Каракат Абден - Национальный альянс профессиональных социальных работников;
  • Нурлан Ауесбаев - ОСДП;
  • Жигули Дайрабаев - партия "Ауыл";
  • Мейрам Кажыкен - Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";
  • Касым-Жомарт Токаев - Общественная коалиция;
  • Салтанат Турсынбекова - РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол".

Уже проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, акимы Ерболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие.

В Казахстане досрочно выбирают президента. Кандидатур всего шесть

Касым-Жомарт Токаев проголосовал на президентских выборах Казахстана (фото: t.me/informburo_kz)

Кроме того, свой голос на выборах отдал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, уже проголосовало почти 2,8 миллиона граждан, что составляет более 23%.

Ранее сообщалось, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента страны.

Напомним, перед этим в Казахстане увеличили президентский срок, но убрали возможность переизбираться.

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