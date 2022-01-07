Місію ОДКБ в Казахстані очолив російський генерал. Він організував захоплення Криму

Місію "миротворчих сил" країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) очолив російський генерал Андрій Сердюков. Він в 2014 році організував і очолив військову операцію із захоплення Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Керувати діями миротворчих сил ОДКБ в Республіці Казахстан призначений командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков", - повідомив офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Зазначимо, Сердюков брав участь у захопленні Криму в 2014 році, на той момент він був начальником штабу і першим заступником командувача військами Південного військового округу РФ. Російські ЗМІ зазначають, що саме Сердюков організував та очолив "спеціальну операцію" в Криму навесні 2014 року.